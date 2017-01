Un Beauceron récidiviste de 25 ans arrêté avec 20 000 comprimés de méthamphétamine

Un Beauceron de 25 ans, déjà arrêté l’année dernière pour possession illégale d’arme à feu, a été arrêté vendredi soir sur l’autoroute 20 Est, à hauteur de Sainte-Hyacinthe, en Montérégie. Les policiers ont mis la main sur près de 20 000 comprimés de méthamphétamine.

Vendredi soir, sur l’autoroute 20 Est, à hauteur de Sainte-Hyacinthe, en Montérégie, les policiers de la Sûreté du Québec, MRC de Beauce-Sartigan, ont procédé à l’arrestation d’un individu de 25 ans soupçonné de transporter des stupéfiants destinés à être vendus dans la Beauce. L’enquête, qui tend à démontrer que les comprimés devaient être écoulés à Saint-Georges, se poursuivra dans les prochains jours, avec d’autres arrestations pouvant être effectuées.

Le conducteur de 25 ans, arrêté avec l’aide du groupe d’intervention du Service de la Ville de Montréal, ainsi que la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de Québec, transportait environ 20 000 comprimés de ce qui s’apparenterait à de la méthamphétamine. Cette dernière est l’une des drogues les plus addictives qui soient, classée troisième pour le préjudice causé selon une étude de 2011 auprès de 300 experts cliniques, juste après l’héroïne et le crack.

Maxime Demers, récidiviste beauceron de 25 ans

Une perquisition, effectuée par la suite au domicile de l’individu, à Saint-Georges, a été conclue par la saisie d’une arme prohibée. Le suspect, Maxime Demers, déjà connu des forces de police, a comparu par voie téléphonique hier matin et demeure détenu. Il fait face à des accusations de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic, de possession d’une arme prohibée et de bris d’engagement.

L'homme de 25 ans, originaire de Saint-Côme, avait déjà été arrêté le 7 octobre dernier à Beauceville suite à la possession d’une arme de poing et d’un pistolet à impulsion électrique (taser). Il avait été accusé à l’époque de possession non autorisée d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte, de port d’une arme dissimulée et de modification du numéro de série d’une arme à feu. Une perquisition à son domicile avait déjà permis la saisie de méthamphétamine, cocaïne, huile de cannabis, d’une arme à feu et d’une motoneige volée.

Les policiers rappellent que toute information sur le crime organisé peut être transmise en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.