Le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques tient à informer la population que la voie de circulation automobile et piétonnière du barrage Sartigan, à Saint-Georges, sera fermée le mardi 24 janvier et le mercredi 25 janvier de 7 h 30 à 17 h 30. Cette fermeture temporaire est nécessaire pour réaliser certains travaux.

À noter que pendant cette période, il sera possible de traverser la rivière Chaudière par le pont de la route 271.