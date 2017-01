Plusieurs opérations policières auprès des motoneigistes dans les Etchemins

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) de la MRC des Etchemins ont effectué 13 opérations policières au mois de janvier à des intersections de sentiers et de chemins publics de la MRC.

Du 6 au 8 janvier, de même qui les 21 et 22, des agents de la SQ, en collaboration avec des patrouilleurs de la Fédération du club de motoneige du Québec et des patrouilleurs des deux clubs locaux, ont remis un total de huit constats d'infraction ainsi que six avertissements.

La plupart des billets émis concernaient le nombre de personnes sur la motoneige, de ne pas avoir les documents requis en sa possession, le non-port du casque protecteur et le fait que le véhicule était remisé.

Il n'y a eu aucune conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue.