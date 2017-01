LA SQ lance une opération Griffe dans la région

La Sûreté du Québec (SQ) a mis en marche l’opération Griffe tôt ce matin dans les MRC Beauce-Sartigan, Robert-Cliche, des Appalaches et des Etchemins puisque les conditions météorologiques risquent de se détériorer au cours de la journée.

Lors du lancement d’une opération Griffe, les policiers sont présents en plus grand nombre afin d’intervenir aux endroits stratégiques du réseau routier. Ils assurent le respect du Code de la sécurité routière, particulièrement en ce qui a trait à la vitesse et à la conduite non adaptées lors de conditions météorologiques et routières difficiles.

Les collisions, lors de conditions climatiques précaires, sont principalement causées par le comportement des conducteurs qui n’adaptent pas leur conduite en conséquence. La SQ invite les utilisateurs du réseau routier à réduire leur vitesse, à garder leurs distances avec le véhicule qui les précède et à s’assurer que leurs vitres, phares et feux sont bien dégagés.

Rappelons que cette opération vise le changement de comportement des usagers du réseau routier, en amont d’une tempête hivernale et de détérioration des conditions routières.

Lors d’une veille d’un changement dans les conditions climatiques, les automobilistes sont invités à prévoir leurs déplacements afin d’assurer leur sécurité et celle des autres usagers de la route. Pour ce faire, ils peuvent consulter le site www.quebec511.info afin de vérifier l’état de la route qu’ils prévoient emprunter.