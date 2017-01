Plus de 1 800 motoneiges interceptées la fin de semaine passée

Au cours de la dernière fin de semaine, les policiers des régions Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches ont intercepté plus de 1 800 motoneigistes et remis une centaine de constats d'infraction.

Les journées de samedi et dimanche derniers coïncidaient avec la deuxième fin de semaine de l'opération nationale de patrouille en motoneige effectuée en collaboration avec la Fédération des clubs de motoneiges du Québec. En tout, les policiers des régions Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches ont remis 100 constats d'infraction et 114 avertissements aux plus de 1 800 véhicules récréotouristiques interceptés.

Les interventions visaient principalement à faire respecter les limites de vitesse, la signalisation, mais aussi à vérifier les documents et les équipements des motoneiges ainsi que l'état de conduite des conducteurs. Aucune conduite avec des capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue n'a été signalée par la SQ. L'idée principale de l'opération était d'effectuer de la prévention pour augmenter le sentiment de sécurité des usagers dans les sentiers.