Environnement Canada annonce un risque de tempête en début de semaine

Un bulletin météorologique spécial a été émis cet après-midi par Environnement Canada concernant les régions de Lotbinière, de Bellechasse ainsi que le nord de la Beauce. Selon le bulletin d’alerte, les fortes précipitations de neige qui y sont attendues jusqu’à lundi seront suivies d’un risque de tempête à partir de mardi soir.

Selon l’alerte émise par Environnement Canada sur son site à 15h30 cet après-midi, « un système météorologique sur les Grands Lacs amènera entre 5 et 10 cm de neige jusqu’à lundi matin » dans les secteurs de Lotbinière, de Lévis, de Bellechasse et le nord de la Beauce. Ce premier système de mauvais temps devrait être suivi par la première grande bordée de neige du mois de février, prévue pour mardi prochain.

Le sud du Québec affecté par une dépression en provenance du Colorado mardi soir

Même si sa trajectoire demeure encore incertaine, une tempête majeure pourrait survenir à partir de mardi soir sur le sud du Québec. Le système dépressionnaire, en provenance du Colorado, se gorgera d’humidité en passant par les Grands Lacs et la déversera sur le sud de la province sous forme d’un « cocktail météo », soit un mélange de pluie, de neige et de pluie verglaçante. La Beauce pourrait être affectée par des chutes de neige d’au moins 15 cm et la circulation rendue dangereuse par les risques de verglas. Environnement Canada continuera à surveiller la situation.