Deux trentenaires des Etchemins arrêtés pour conduite en état d'ivresse

Le 9 février dernier, deux automobilistes ont été arrêtés sur le territoire de la MRC des Etchemins pour conduite avec capacités affaiblies par l'alcool. Leur permis de conduire a été suspendu pour 90 jours.

Vers 20h45, le 9 février dernier, les policiers ont arrêté un individu pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool sur le Rang 6, à Saint-Zacharie. Il a soufflé dans l'alcootest plus que la limite de 80 mg/100 ml de sang prévue par la loi. Le conducteur, âgé de 31 ans et originaire de Saint-Zacharie, a été libéré sous citation à comparaître au Palais de Justice de Saint-Joseph de Beauce. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule saisi pour la même durée.

Au cours de la même nuit, vers 2h45, les policiers ont arrêté un individu pour conduite en état d'ivresse sur la 35e rue, à Saint-Prosper. Il a aussi soufflé à l'alcootest plus que la limite de 80 mg/100 ml de sang prévue par la loi. Le conducteur, âgé de 32 ans et originaire de Saint-Prosper, a été libéré sous citation à comparaître à Saint-Joseph. Son permis a aussi été supendu pour 90 jours.