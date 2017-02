Un trafiquant de stupéfiants écope de 23 mois de prison

Un Georgien de 36 ans a écopé d’une sentence de 23 mois de prison en raison de crimes reliés aux stupéfiants lundi au Palais de justice de Saint-Joseph.

Anthony Gilbert faisait face à des accusations de trafic et de possession simple de stupéfiants en plus d’un chef de possession de biens criminellement obtenus et un autre de bris de probation.

L’homme devra également respecter une période de probation de deux ans à sa sortie.

Pour sa part, André Lapointe, 45 ans de Saint-Georges, a reçu une sentence de 85 jours derrière les barreaux, de deux ans de probation et devra être suivi pendant un an en lien avec des accusations de vol et de bris de probation.

Hier, Bruno Bolduc, âgé de 50 ans, a été condamné à 13 mois et demi d’emprisonnement en raison de quatre chefs d’agression armée et d’un de bris de probation.

Une probation de trois ans et un suivi de 18 mois devront être respectés à la suite de sa libération. Ajoutons à cela qu’un échantillon d’ADN a été prélevé et qu’il lui a été interdit à perpétuité de posséder une arme.

Toujours le 14 février, le juge Jean Asselin a condamné Matthew Lachance, 28 ans, à passer les six prochains mois derrière les barreaux. Ce dernier était accusé de menaces de mort ou de causer des lésions corporelles ainsi que de bris de conditions et de probation. Lachance a admis les faits qui lui sont reprochés, de même que ses antécédents.

De plus, une probation de trois ans a été ajoutée à sa condamnation et une ordonnance de non-communication avec deux personnes impliquées dans l’affaire, témoins ou victimes, figure aussi au dossier.