Vol : Sandra Descoteaux écope de six mois de prison

Sandra Descoteaux a reçu une sentence de six mois d’emprisonnement ce matin au Palais de justice de Saint-Victor.

La femme de 47 ans était accusée de vol, de possession d’outils de cambriolage et de bris de probation. Retenant quelques sanglots, celle-ci a mentionné à la Cour qu’elle allait prendre les choses en main et que d’avoir vécu d’être en prison — elle a passé 24 jours en détention provisoire — lui a ouvert les yeux. « Ça été une bonne chose », a-t-elle dit avant de quitter la salle, escortée par un agent.

Étant donné que le temps fait provisoirement compte à taux et demi, les 24 jours comptent donc pour 36. À partir d’aujourd’hui, il lui reste donc quatre mois et 26 jours à purger. De plus, elle devra respecter une période de probation de deux ans et ne pourra communiquer, directement ou indirectement, avec la victime et sa famille. Un échantillon d’ADN a également été prélevé et elle devra poursuivre le suivi en thérapie entamé auprès de Réhabilitation de Beauce à la suite d’une condamnation antérieure qui remonte au 19 janvier dernier, soit quelques jours avant le vol pour lequel elle a plaidé coupable cet avant-midi.

Rappelons que le 23 janvier, la quadragénaire a fracassé une fenêtre de la porte arrière d’une résidence de Saint-Honoré, causant des dommages évalués à 200 $, pour s’y introduire et y voler un coffre-fort, une valise, des documents personnels ainsi qu’une somme d’argent, le tout d’une valeur de 1 500 $.

Le propriétaire de l’endroit avait cependant installé une caméra de surveillance et on y voit Sandra Descoteaux avec les objets sous le bras. Il s’est servi de Facebook pour retrouver la femme. Ce dernier s’est ensuite rendu chez elle pour récupérer une partie de ses biens avant de contacter les policiers.

Toutefois, la quadragénaire devra revenir en cour le 10 mars prochain pour faire face à des accusations de fraude et d’introduction par effraction en lien avec des événements qui se sont produits entre 2012 et 2015 à Shawinigan. En effet, le district transférera les dossiers à Saint-Joseph sous peu.