Une deuxième victime dans le dossier des violences commises sur un bébé

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la SQ avait procédé, le 15 février dernier, à l’arrestation d’un homme de 28 ans, originaire de Vallée-Jonction, pour des voies de fait sur un bébé de trois mois. Une deuxième victime serait à déplorer dans le dossier.

Selon Christine Coulombe, agente d’information auprès de la SQ, le suspect, qui a comparu cette semaine au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, aurait aussi commis des violences à l’égard d’une deuxième victime. Trois nouveaux chefs d’accusation ont ainsi été déposés contre lui : voies de fait graves, voies de fait causant des lésions et agression armée. Originaire de Vallée-Jonction, l’homme de 28 ans demeurera détenu jusqu’à son enquête sur remise en liberté.

Les Services des enquêtes sur les crimes majeurs (SECM) regroupent 250 enquêteurs répartis sur l’ensemble du territoire de la SQ. Ils réalisent des enquêtes d’envergure sur des crimes visant les personnes et les propriétés ainsi que sur des crimes financiers. De plus, les SECM coordonnent les enquêtes dans les postes de MRC et collaborent avec les divers services policiers municipaux. Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.