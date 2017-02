Une amende de près de 1100 $ pour un conducteur de 18 ans

Un conducteur de 18 ans a reçu une amende de 1071 $ en raison d’un grand excès de vitesse alors qu’il se trouvait dans une zone de 50 km/h à la limite de Saint-Benoît et de Saint-Georges le 19 février.

Celui-ci circulait à environ 110 km/h, soit plus du double de la limite permise, lorsqu’il a été intercepté par des policiers de la Sûreté du Québec (SQ). En plus de la contravention, il a reçu dix points d’inaptitude. Rappelons que le jeune homme possédait un permis de conduire probatoire, il n’avait donc que quatre points.

Alcool au volant

Quatre personnes ont été arrêtées pour avoir conduit leur véhicule alors qu’elles avaient les facultés affaiblies par l’alcool en fin de semaine à Saint-Georges.

D’abord, un homme de 36 ans a été intercepté derrière les bars dans le secteur de la 1re Avenue. Il a échoué l’alcootest, obtenant un résultat du double de la limite permise.

Dans la nuit du lendemain, un homme de 54 ans a été arrêté à l’intersection de la 1re Avenue et de la 125e Rue. Celui-ci a refusé de fournir un échantillon d’haleine.

Le 19 février, un homme de 63 ans et une femme de 26 ans se sont fait prendre pour la même raison que les deux autres. Le premier cas s’est produit face au 925, 135e Rue en soirée et le second au coin de 1re Avenue et de la 127e Rue durant la nuit. Tous deux avaient des taux supérieurs à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.

Surveillance des sentiers

Des patrouilleurs de la SQ de la MRC Beauce-Sartigan ont patrouillé les sentiers de la région au cours de la fin de semaine. Ils ont vérifié environ 300 motoneiges et 150 VTT, remettant 26 constats d’infraction et 24 avertissements.

De plus, un incident en lien avec un délit de fuite s’est produit. Pour plus de détails, consultez notre article « Intervention des patrouilleurs motoneigistes à Saint-Georges ».