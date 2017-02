Anticipation d’un mouvement des glaces sur la rivière Chaudière

Le Service de la sécurité incendie de la ville de Saint-Georges anticipe un mouvement des glaces dans les prochains jours en raison des conditions météorologiques. Le réchauffement des températures et la pluie annoncée auront ainsi un impact sur le débit de la rivière, notamment en fin de semaine.

Selon les prévisions météorologiques des prochains jours, la combinaison du réchauffement du mercure et l’annonce de périodes de pluie devrait avoir un impact important sur le débit de la rivière Chaudière et pourrait provoquer un mouvement des glaces, surtout en fin de semaine. Dans le cadre du Programme de sécurité civile et de mesures d’urgence, la ville de Saint-Georges tient à aviser tous les propriétaires et locataires situés en zone inondable, le long de la 1e avenue et de l’avenue de la Chaudière, de vider leur sous-sol de son contenu.

Comment suivre sur internet le niveau et le débit de la rivière Chaudière

Un service de consultation du niveau et du débit de la rivière Chaudière partout en Beauce a été mis en place pour pouvoir suivre son évolution en temps réel. Il est accessible sur le site internet du Système de surveillance de la rivière Chaudière, en cliquant sur le lien suivant : http://ssrc.cobaric.qc.ca/publique_index.php. Les citoyens intéressés auront la possibilité de s’abonner aux alertes afin d’être tenus informés en temps réel lorsque le niveau de la rivière atteindra les seuils de « surveillance », « inondation mineure », « inondation moyenne » et « inondation majeure ».

La direction du Service de la sécurité incendie de la ville de Saint-Georges surveille l’évolution des conditions et invite les riverains à la vigilance.