Beauceville est passée en mode surveillance suite à l’annonce de mouvements de glaces

En raison des prévisions météorologiques et de leurs effets sur une hausse anticipée du niveau de la rivière Chaudière, la municipalité de Beauceville souhaite inviter les citoyens à demeurer vigilants durant les prochains jours, surtout en fin de semaine.

En raison de la combinaison de la faible couche de glace sur la rivière, des prévisions météorologiques et des débits de la rivière Chaudière annoncés en amont, la municipalité de Beauceville invite la population à bien se préparer et à demeurer vigilante durant les prochains jours. Le comité des mesures d’urgence de la ville est sur ses gardes et effectue présentement les préparatifs logistiques nécessaires suite à l’anticipation des mouvements de glace prévus pour la fin de semaine. La municipalité, dans ces circonstances, a mis en place un feuillet pour alerter la population sur les mesures d'urgence en cas d'inondation. Il est consultable sur le lien suivant.

Pour plus d’informations

Tous les résidents demeurant dans les zones à risque ont d’ores et déjà reçus le feuillet aide-mémoire en début de semaine directement à leur résidence ou appartement. L’actualité sur l’état de la situation sera mise à jour en cas de changements significatifs sur le site internet de la ville. Il est aussi possible de s’abonner au système de surveillance de la rivière Chaudière pour suivre en direct la variation du niveau de l’eau et recevoir les alertes sur son cellulaire. Le service est fourni au lien suivant par le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC). Il est possible aussi d'appeler au 418-774-9137, poste 5 pour obtenir plus de renseignements.