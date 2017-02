Cannabis, haschisch, Viagra, méthamphétamine et armes à feu : grosses saisies policières

La Sûreté du Québec a annoncé hier un bilan positif dans le cadre de l’opération OFFUSQUER, en lien avec le trafic de stupéfiants dans les régions de Montréal, Québec et la Côte-Nord. Des perquisitions ont eu lieu, entre autres, à Lévis, effectuées par le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la SQ.

Ayant mobilisé près d’une centaine de policiers mercredi dernier, dont des membres des postes MRC des régions Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches, l’opération OFFUSQUER, en lien avec le trafic de stupéfiants, s’est soldée par l’arrestation de 16 individus, dont la tête dirigeante d’une cellule criminelle de distribution de méthamphétamine. En plus de ces arrestations, dix perquisitions ont été réalisées dans les régions de Montréal, Québec, Lévis, Saint-Agapit et sur la Côte-Nord. Âgés entre 22 et 63 ans, certains des suspects arrêtés ont comparu hier au Palais de justice de Québec et font face à des accusations en lien avec la possession et le trafic de stupéfiants ainsi que la possession d’armes prohibées.

Grosses perquisitions de diverses drogues

Au cours des différentes perquisitions réalisées sur l’ensemble du territoire, dont certaines dans la région Chaudière-Appalaches, les policiers de la SQ sont parvenus à mettre la main sur :

750 comprimés de méthamphétamine

6 500$ en argent comptant canadien

11 lbs de cannabis

80 g de haschisch

750 plants de cannabis à divers stades de croissance

15 g de psilocybine (principe actif de certains champignons hallucinogènes)

80 comprimés de Viagra

14 armes à feu avec munition

du matériel divers servant au trafic de stupéfiants

Initiée en novembre 2016, l’enquête visait au démantèlement d’une cellule criminelle contrôlant la distribution de comprimés de méthamphétamine dans ces diverses régions. Les Services des enquêtes sur les crimes majeurs regroupent près de 250 enquêteurs répartis sur l’ensemble du territoire de la SQ. Rappelons que toute information sur le crime organisé peut être transmise en tout temps de manière confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la SQ en appelant au 1-800-659-4264.