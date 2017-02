Manque de civisme au Centre de ski de Saint-Georges

Les traces d’un feu ont été découvertes sur une des pistes du Centre de ski de Saint-Georges, un manque de respect pointé du doigt par la municipalité.

« Ce serait dommage qu’on perde nos pistes à cause d’actes irrespectueux comme celui-là. L’une des priorités du Centre de ski est d’assurer la sécurité et l’accessibilité des gens. La moindre des choses serait de respecter les espaces qui sont mis à leur disposition », a regretté Carole Paquet, directrice du Service des loisirs et de la culture de la ville de Saint-Georges.

Ce matin, les traces d’un feu de camp ont été découvertes sur une des pistes, à l’entrée de la Débâcle et de la Mario Bureau. À cause des conditions climatiques actuelles, la dameuse ne sera pas en mesure de se rendre jusque-là pour réparer les dégâts et le personnel du Centre de ski devra tenter d'effectuer les réparations à la main ou alors baliser la zone pour prévenir les skieurs.

L’acte de vandalisme se serait produit après la fermeture d’hier soir. Il survient en pleine période d’incertitude pour les conditions des pistes.