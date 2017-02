Inondation : deux résidences évacuées dans la nuit à Beauceville

La Ville de Beauceville demeure en alerte alors que le niveau de la rivière Chaudière se maintient au seuil d'inondation mineure.

L'embâcle qui s'était formé entre le pont de la route 108 et le Rocher s'est déplacé au cours de la nuit. Celui-ci s'est brisé au cours de la nuit, mais il s'est reformé un peu plus loin sur la rivière Chaudière, entre le Rocher et l'usine d'épuration.

Deux résidences ont dû être évacuées cette nuit. Les résidents sont actuellement pris en charge par la Croix Rouge. De plus, une dizaine de propriétés ont été touchées, s'eau s'étant infiltrée dans les sous-sols.

En ce qui concerne les routes, l'avenue Lambert en direction nord est fermée dans le secteur du pont enjambant la rivière Le Bras, de même que la route 173 dans le secteur de la rivière aux Plantes, près des Roulottes M&M. Les citoyens peuvent toutefois circuler localement.

Ailleurs en Beauce, la route 276 est fermée entre Saint-Joseph et Saint-Joseph-des-Érables. Cependant, le niveau de l'eau n'a pas atteint le seuil d'inondation mineure à cet endroit.

Vallée-Jonction, Sainte-Marie et Scott sont pour leur part en mode surveillance.