Une explosion fait une blessée au Club de golf de Beauceville

Une explosion a eu lieu dans la cuisine du Club de golf de Beauceville lundi le 27 février dernier, juste avant la fermeture du restaurant à 20 h.

La cuisinière de l'endroit aurait utilisé une canette d'huile en aérosol PAM et l'aurait laissée sur la tablette à épices juste en haut des ronds d'un poêle commercial en fonction.

La dame d'une quarantaine d'années serait allée porter quelque chose au lave-vaisselle tout près d'elle. À son retour, les valves de sécurité de la cannette ont cédé, dû à la chaleur du four juste en-dessous de celle-ci.

Elle a été brûlée aux mains et au visage et a été transportée à l'hôpital immédiatement. On ne craint pas pour sa vie.

Aucun incendie n'a été déclaré, bien que les gens sur place aient tout de même contacté les services d'urgence, craignant un début d'incendie suite à cette explosion. « Je n'étais pas sur place lors de l'événement », explique le propriétaire de la restauration au Club de golf de Beauceville, Dominic Couture. « Lorsque la serveuse m'a appelé pour m'informer de la situation, je suis tout de suite allé voir ce qui s'était passé. Nous avons ensuite pu reconstituer les faits à l'aide de la caméra de surveillance installée dans nos locaux », renchérit-il.

M. Couture a été en mesure de discuter avec la femme de 46 ans le lendemain de l'accident. « Elle se porte bien. Je lui ai parlé hier. Nous en saurons davantage quant à l'état de ses brûlures prochainement ».

Les dommages restent toutefois mineurs pour le Club de golf de Beauceville et se limitent à la cuisine de l'établissement.