Plus de 14 mois de prison pour un trafiquant de stupéfiants

Arrêté lors d’une perquisition le 23 février dernier, Frédérick Mercier-Giguère a reçu sa sentence le 2 mars au Palais de justice de Saint-Joseph.

Le Georgien de 32 ans a admis les faits qui lui étaient reprochés. Il passera donc un total de 14 mois et 18 jours derrière les barreaux. À sa libération, il devra respecter une période de probation de deux ans et un suivi de 18 mois. De plus, il ne pourra posséder d’armes au cours des dix années suivantes.

Rappelons qu’une deuxième personne avait été arrêtée lors de la perquisition. Il s’agit de Jonathan Turcotte qui reviendra en cour le 10 mars.

Introduction par effraction et vol

Charles-Étienne Dubois, 22 ans de Saint-Georges, a été condamné à cinq mois et 20 jours d’emprisonnement alors qu’il faisait face à deux chefs d’introduction par effraction, de possession de stupéfiants ainsi que de bris de probation et de condition. Celui-ci a admis les faits au moment de sa comparution.

Pour sa part, David Boutin, 35 ans de Saint-Georges, a reçu une peine d’incarcération de cinq mois et demi alors qu’il était accusé de vol, de voies de fait et de bris de probation.

Finalement, Alex Bédard, 24 ans de Saint-Georges, était accusé de vol, d’introduction par effraction ainsi que de bris de condition. Il devra purger une sentence de cinq mois et respecter une probation de deux ans. Aussi, un échantillon d’ADN a été prélevé. Le jeune homme a également admis ses antécédents.