Démantèlement d’une organisation active dans des vols de cargaisons et de véhicules de luxe

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec a procédé, ce matin, dans le cadre de l’opération OBLIGER, au démantèlement d’une organisation criminelle active dans les vols de cargaisons et de véhicules de luxe. Elle était opérante partout au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

Seize suspects âgés entre 20 et 56 ans ont été arrêtés aujourd’hui et comparaîtront demain au palais de justice de Québec. Ils pourraient faire face à des accusations de vols, recel et de complot. Six perquisitions ont, par ailleurs, été effectuées sur le territoire mentionné plus haut, dont une perquisition à Saint-Georges-de-Beauce.

Dans la Beauce, trois villes étaient concernées par des vols survenus l’été dernier. Des cargaisons de fromage avaient été dérobées à Beauceville en juin et août 2016. Des tracteurs avaient été volés à Saint-Honoré la 11 juin 2016 ainsi que de l’aluminium à Saint-Benoît-Labre, le 6 août dernier.

Initiée en juin 2016, l’opération OBLIGER a permis de résoudre 78 dossiers, dont la somme des vols atteint près de 5 379 000 $ et les biens récupérés ou saisis celle de 3 185 000 $. Une centaine de policiers participent à cette opération provenant des Services des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec et de la Gendarmerie royale du Canada.

Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la SQ en toute confidentialité au 1-800-659-4264.