Bilan de l'opération OBLIGER : plusieurs Beaucerons impliqués dans le réseau criminel

Suite à l'annonce, hier, de l'arrestation de quatorze individus en lien avec une organisation criminelle opérant partout au Québec, active dans le vol de cargaisons et de véhicules de luxe, la Sûreté du Québec dresse un bilan de l'opération en révélant l'organigramme de la structure criminelle et le nom de ses principaux membres, dont plusieurs proviennent de la Beauce.

Rappelons que l'opération OBLIGER visait au démantèlement d'un réseau spécialisé principalement dans le vol de remorques, en grande majorité pour la revente de leur cargaison. La somme des vols atteint près de 5 379 000 $ et celle des véhicules récupérés ou saisis près de 3 185 000 $.

Sur les quatorze suspects arrêtés, neuf ont déjà comparu au palais de justice de Québec aujourd'hui. Une femme de 40 ans, originaire de Saint-Benoît-Labre, et trois hommes de Saint-Georges, Terrebonne et Repentigny, respectivement âgés de 20, 21 et 35 ans, ont été libérés sous promesse de comparaître.

Trois individus demeurent recherchés en lien avec cette opération : Yannick Demers, 42 ans, de Sherbrooke, Denis Vallée, 35 ans, de Waterloo, et Ralph Leblanc, 53 ans, de Memramcook.