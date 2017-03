Veille de tempête hivernale pour Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Etchemin

Une veille de tempête hivernale est actuellement en vigueur pour les secteurs de Saint-Georges-de-Beauce, Sainte-Marie-de-Beauce et Lac-Etchemin. Jusqu'à 45 centimètres de neige pourraient tomber sur la Beauce d'ici mercredi.

Selon l'alerte émise par Environnement Canada cet après-midi à 15 h 36, de la forte neige et de la poudrerie seront au programme dans ces trois secteurs dès mardi matin.

Un système dépressionnaire est actuellement en formation sur le centre des États-Unis. Ce système se dirigera vers la côte de la Nouvelle-Angleterre mardi et s'intensifiera. « Selon les dernières analyses, ce système touchera une grande partie du sud, du centre et de l'est du Québec avec de la neige à partir de mardi matin », rapporte l'alerte d'Environnement Canada.

Environnement Canada prévoit donc « une accumulation de neige jusqu'à mercredi soir pouvant dépasser 15 et même de 30 centimètres sur plusieurs régions, surtout de l'Estrie à la Gaspésie ».

Prévisions locales

Environnement Canada explique dans son alerte que « des vents forts du nord-est se lèveront, ce qui occasionnera de la poudrerie généralisée. »

Dans le secteur de Saint-Georges, des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 50km/h sont prévues mardi après-midi, avec de la neige débutant le matin et de la poudrerie tard en après-midi. Une accumulation de 10 centimètres de neige est prévue dans la journée.

Dans la nuit de mardi à mercredi, il y aura de la neige parfois forte et de la poudrerie avec une accumulation de 25 cm de neige. Des rafales de vents de 50 km/h sont également à prévoir au courant de la nuit.

La visibilité pourrait être soudainement réduite par moments dans la neige forte et il pourrait y avoir des répercussions importantes sur la circulation à l'heure de pointe en zones urbaines mardi et mercredi. Des fermetures de routes sont également possibles.

Rappelons qu'un avertissement de tempête hivernale est émis lorsque l'on prévoit plusieurs conditions de mauvais temps hivernal simultanément.

Pour plus d'informations sur l'alerte en vigueur en Beauce, consultez le site Internet d'Environnement Canada en cliquant ici.