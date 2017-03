Déclenchement de l’opération Griffe dans la région

En raison des prévisions météorologiques qui risquent de détériorer les conditions routières, la Sûreté du Québec annonce qu’elle déclenchera, dans les prochaines heures, une opération Griffe dans la région.

Survenant en amont d’une tempête hivernale et de détérioration des conditions routières, l’opération Griffe, qui sera déclenchée dans les prochaines heures, vise à adapter le comportement des conducteurs aux changements de conditions prévus.

Les policiers sont ainsi présents en plus grand nombre afin d’intervenir aux endroits stratégiques et s’assurer du respect du Code de la sécurité routière, notamment en ce qui concerne la vitesse et les situations de conduite non adaptée lors de conditions difficiles.

La Sûreté du Québec tient à rappeler que les collisions, lors de conditions climatiques précaires, sont surtout causées par le comportement de conducteurs n’adaptant pas leur conduite en conséquence. Les utilisateurs du réseau routier sont ainsi invités à réduire leur vitesse, à garder leurs distances avec le véhicule devant eux et à s’assurer que leurs phares, feux et vitres sont bien dégagés.

Mentionnons que lors d’une veille d’un changement dans les conditions climatiques, les automobilistes peuvent prévoir leurs déplacements en consultant le site internet suivant qui permet de vérifier l’état de la route qu’ils prévoient d’emprunter.