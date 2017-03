Conditions météorologiques difficiles sur l'Autoroute 73 et la Route 173

En raison de la tempête, les conditions routières sont difficiles sur l'Autoroute 73 et sur la Route 173. La chaussée est glacée et la visibilité est nulle par endroits.

Quelques portions de routes sont d'ailleurs fermées à la circulation. Voici le bilan de l'état des chaussées ce matin :

Route 173

Conditions

De Saint-Théophile à Saint-Georges, la chaussée est enneigée et la visibilité est bonne.

De Saint-Georges à Beauceville (Route du Golf), la chaussée est enneigée, la visibilité est bonne et il y a présence de lames de neige.

De Saint-Henri à Lévis, la chaussée est enneigée et la visibilité est réduite.

Fermetures

Entre Scott et Saint-Isidore, direction Sud et Nord, la Route 173 est fermée pour une durée indéterminée.

Entre Saint-Isidore et Saint-Henri, direction Sud et Nord, la Route 173 est fermée pour une durée indéterminée.

Entre Saint-Henri et Lévis (Avenue des Ruisseaux), direction Sud et Nord, la Route 173 est fermée pour une durée indéterminée.

La Route 173 est fermée entre Saint-Isidore et Saint-Henri depuis 22 h 07 hier soir, entre Saint-Henri et Lévis (Avenue des Ruisseaux) depuis 3 h 06 cette nuit et entre Scott et Saint-Isidore depuis 10 h 25 ce matin.

Autoroute 73

Conditions

De la Jonction de la Route 204 et de l'Autoroute 73 à Beauceville, la chaussée est enneigée et la visibilité est bonne.

De Beauceville à Vallée-Jonction, la chaussée est glacée, la visibilité est bonne et il y a présence de lames de neige.

De Vallée-Jonction à Sainte-Marie, la chaussée est glacée, la visibilité est bonne et il y a présence de lames de neige.

De Sainte-Marie à Scott, la chaussée est glacée, la visibilité est bonne et il y a présence de lames de neige.

De Scott à Lévis (secteur Charny), la chaussée est enneigée et la visibilité est nulle.

De Lévis (secteur Charny) au Pont Pierre-Laporte à Québec, la chaussée est enneigée et la visibilité est réduite.

Fermetures

Entre Sainte-Marie et Lévis, direction Sud et Nord, l'Autoroute 73 est fermée pour une durée indéterminée.

L'Autoroute 73 est fermée entre Sainte-Marie et Lévis depuis 23 h 05 hier soir.

Pour obtenir plus d'informations sur l'état du réseau routier en Beauce, consultez le site Internet du Ministère des Transports pour la région de Chaudière-Appalaches ou appelez le 5-1-1.