Une peine de 26 mois de prison pour un Georgien

Un homme âgé de 57 ans de Saint-Georges a écopé d’une peine d’emprisonnement de 26 mois hier au Palais de justice de Saint-Joseph alors qu’il était accusé d’introduction par effraction.

De plus, Michel Poulin devra purger une autre sentence de six mois de façon consécutive à celle de 26 mois en raison d’un vol pour lequel il a été reconnu coupable. Ainsi, le juge Jean Asselin l’a condamné à un total de 32 mois. Poulin a toutefois passé les quatre derniers mois en détention provisoire. C’est donc dire qu’il lui reste 28 mois derrière les barreaux.

Celui-ci était accusé de bris de condition et de probation. Un échantillon d’ADN a aussi été prélevé.

Également accusée de vol, Anne Labbé a admis les faits qui lui étaient reprochés hier. Le magistrat l’a condamnée à cinq mois de prison ainsi qu’à une période de probation de deux ans. À cela s’ajoute une incarcération d’un mois supplémentaire pour des bris de conditions.

La Georgienne de 55 ans avait purgé 11 jours en détention préventive au moment du verdict.

Toujours lundi, Frédéric Gagnon, 42 ans de Saint-Georges, a admis avoir fait le trafic de stupéfiants pour lequel il était accusé en plus d’admettre ses antécédents. Gagnon devra passer un total de 11 mois et 15 jours derrière les barreaux.

À sa sortie, il devra respecter une période de probation de deux ans et faire un suivi d’un an. De plus, il lui sera interdit de posséder une arme au cours des dix prochaines années, une sanction automatique lorsque l’accusé est reconnu coupable de trafic de stupéfiants.