Une peine de 23 mois de prison pour un délinquant sexuel

Un homme de 64 ans a été condamné à 23 mois d’emprisonnement après avoir été reconnu coupable de plusieurs crimes à caractère sexuel.

Les faits reprochés à Daniel Turcotte, de Saint-Romuald, remontent au début des années 1990, soit de décembre 1992 à juin 1994. L’une des deux adolescentes était une élève de son école de karaté à Saint-Georges.

Il faisait face à quatre chefs d’accusation de contact sexuel et trois d’agression sexuelle. Au terme de sa peine, il devra respecter une période de probation de trois ans ainsi qu’un suivi de deux ans. De plus, son nom figurera dans le registre des délinquants sexuels à vie, il lui sera interdit de posséder une arme pendant dix ans et un échantillon d’ADN a été prélevé.

Par ailleurs, Kevin Aube-Lafontaine, 28 ans de Lévis, a reçu une peine d’emprisonnement de 18 mois pour avoir causé des lésions corporelles. Puisque ce dernier a été détenu provisoirement pendant sept mois et 19 jours, il lui reste 10 mois et 11 jours à purger.

Sa sentence est assortie d’une période de probation de deux ans. Aussi, il ne pourra posséder d’armes pendant la décennie suivant sa libération et un échantillon d’ADN a été prélevé.