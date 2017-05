Les policiers de la MRC de Beauce-Sartigan ont effectué une perquisition dans une résidence de la 119e Rue à Saint-Georges le mercredi 17 mai dernier.

Plus de 600 comprimés de méthamphétamine, plus de 30 grammes de cannabis et environ 700 $ en argent canadien ont été saisis sur place lors de l'intervention.

Mathieu Pépin, 28 ans, a comparu hier au Palais de justice de Saint-Joseph sous divers chefs d’accusation reliés aux stupéfiants.