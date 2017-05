La SQ recherche un Beauceron s'étant échappé d'une garde légale

La Sûreté du Québec recherche Anthony Cliche, originaire de la Beauce, qui se serait échappé d'une garde légale au poste autoroutier de Saint-Jérôme la nuit dernière.

L'homme de 25 ans a été arrêté vers 4 h ce matin avant d'être amené au poste mentionné plus haut. Une fois là-bas, il aurait fui à pied, alors qu'il était torse nu et avait des menottes aux poings.

Le Beauceron mesure 1,83 m (6 pi) et pèse 73 kg (161 lbs). Il a les cheveux bruns et les yeux bleus. De plus, il arbore un tatouage sur le flanc gauche.

Un mandat d'arrêt avait été émis contre lui pour des événements qui se seraient produits dans la région. Toutefois, la SQ n'a pas spécifié la nature de ce qui lui a été reproché.