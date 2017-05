Fiat Chrysler Canada émet un rappel concernant des camionnettes et fourgonnettes RAM

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Canada a émis un rappel concernant des camionnettes et des fourgonnettes de marque RAM le mercredi 10 mai dernier. 216 000 véhicules à travers le pays seraient visés par ce rappel.

Les véhicules concernés par le rappel sont les RAM 1500 des années 2013, 2014, 2015 et 2016, les RAM 2500 des années 2013, 2014, 2015 et 2016 ainsi que les RAM 3500 des années 2014, 2015 et 2016.

Les coussins gonflables seraient en cause. « Sur certains véhicules dotés de contrôleurs de retenue des occupants (ORC) avec capteur de vitesse de capotage, dans certaines conditions externes, une défaillance pourrait être décelée au niveau du détecteur de tonneaux illuminant ainsi le témoin de coussins gonflables et désactivant le détecteur de tonneaux tant que le moteur n'est pas coupé et remis en marche », peut-on lire sur le site Web de Transports Canada.

« Le non déploiement des coussins gonflables et des prétendeurs de ceinture lors d'un accident avec tonneaux où cela est nécessaire pourrait augmenter les risques de blessures aux occupants. Mesure corrective : Les concessionnaires devront reprogrammer les ORC », indique Transports Canada.

Transports Canada recommande donc aux propriétaires de RAM de vérifier si ce rappel concerne leur véhicule en consultant le site Web de FCA Canada.