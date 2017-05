Saisie de cocaïne, de cannabis et haschich à Saint-Zacharie

La Sûreté du Québec a procédé à l’arrestation d’un homme et à des perquisitions en lien avec du trafic de stupéfiants le jeudi 18 mai dernier à Saint-Zacharie.

Trois perquisitions ont eu lieu à Saint-Zacharie hier, soit à l’intérieur d’une résidence, d’un bâtiment de ferme et d’un véhicule de promenade.

Au total, les policiers ont saisi près de 3 000 comprimés de méthamphétamine, plus d’un kilogramme cannabis, environ 94 grammes de haschich, plus de 10 grammes de cocaïne, une arme à feu mal entreposée, près de 37 000 $ en argent canadien, plus de 800 $ en argent américain ainsi que des cellulaires.

Le suspect, un homme âgé de 41 ans de Saint-Zacharie, devrait comparaître aujourd’hui au Palais de justice de Saint-Joseph. Il devra faire face à divers chefs d’accusation reliés aux stupéfiants.