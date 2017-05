Des travaux de plantation sont en cours sur l'autoroute 73 à Saint-Georges

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route que des travaux de plantation sont actuellement en cours sur l’autoroute 73 à Saint-Georges.

Dans son communiqué émis en début d'après-midi aujourd'hui, le ministère des Transports indique que les travaux auront lieu du carrefour giratoire jusqu’à la fin du mur anti-bruit jusqu’au vendredi 26 mai prochain.

Les opérations se dérouleront du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 17 h. Pendant ces heures, une voie sur deux sera disponible à la hauteur des travaux. Les usagers sont donc invités à respecter la signalisation en place.

Rappelons que de 2017 à 2019, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports investira plus de 4,6 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité.