Un conducteur de 19 ans arrêté pour conduite dangereuse et possession de stupéfiants

La Sûreté du Québec de la MRC des Etchemins signale que le 18 mai dernier, un conducteur de 19 ans a été arrêté pour conduite dangereuse causant des lésions et possession de stupéfiants. Par ailleurs, deux autres sorties de route sont survenues sur le territoire durant la fin de semaine, dont l’une aurait été causée par l’état de somnolence du conducteur.

Vers 13h45, le samedi 20 mai dernier, le conducteur d’un véhicule a fait une sortie de route dans le rang Saint-Charles à Saint-Magloire. Les deux occupants du véhicule, un jeune homme de 19 ans de Sainte-Sabine et la passagère de 21 ans de Lévis, ont été transportés au centre hospitalier. Un reconstitutionniste a été mandaté sur place pour examiner la scène de l’accident, pour lequel la vitesse pourrait être la principale cause. Le conducteur a été arrêté pour conduite dangereuse causant des lésions et possession de stupéfiants. Il a été libéré avec une promesse à comparaître ultérieurement.

Deux autres sorties de route, dont l’une causée par la somnolence

Le 18 mai dernier, vers 22h15, le conducteur d’un véhicule aurait tenté d’éviter un animal, provoquant une sortie de route sur la 204 à Sainte-Rose. Il a heurté une clôture et un poteau des services publics mais n’a pas subi de blessures. Le 21 mai, vers 00h30, un véhicule a effectué une autre sortie de route sur la 175 à Saint-Benjamin. Le conducteur se serait endormi au volant. Il n’a subi que des blessures mineures