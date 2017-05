La détention pour le père accusé de lésions sur son enfant

Le couple de Beauceville accusé d'avoir causé des lésions à leur enfant âgé de quelques mois a comparu de nouveau hier au Palais de justice de Saint-Joseph.

Le père demeurera détenu jusqu'à sa prochaine comparution prévue le 14 juin pour la suite de son enquête de remise en liberté. Quant à la mère, celle-ci était absente. Elle poursuit une thérapie du côté de Sherbrooke.

Rappelons que l’homme et la femme, respectivement âgés de 25 et 21 ans, sont accusés de voies de fait causant des lésions et d’omission de fournir les choses nécessaires à un enfant de moins de 16 ans.