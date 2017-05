La police de Lévis recherche une adolescente de 17 ans en fugue

Le Service de police de la Ville de Lévis demande la collaboration du public afin de localiser Mélodie Jalbert, âgée de 17 ans.

L'adolescente a fugué de son lieu de résidence depuis le 18 mai dernier. Elle pourrait se trouver dans la région de Lévis.

Celle-ci mesure 1,63 m (5 pi 4 po) et pèse 54 kg (119 lbs). Elle a les yeux bleus, les cheveux bruns et porte un piercing au sourcil droit. De plus, l'adolescente a une rose tatouée dans le cou ainsi qu'un tatouage sur l'avant-bras sur lequel est écrit « Les vrai reconnaisse les vrai ».



Tout renseignement concernant cette personne doit être transmis rapidement au Service de police le plus près en composant le 9-1-1 pour une intervention immédiate ou avec la ligne TÉL-LIEN (418-835-5436). Les informations reçues seront traitées de façon confidentielle.