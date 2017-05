Des aurores boréales illuminent le ciel de Beauce

Voir la galerie de photos

Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 mai 2017, le ciel de la Beauce était suffisamment dégagé pour offrir aux passionnés d'astronomie un spectacle d'une rare beauté, surtout dans cette région, parmi celles les plus au sud de la province : le ballet féérique d'aurores boréales qui ont illuminé l'horizon aux heures les plus avancées de la nuit.

Les prises de vue ont été effectuées sur le rang Saint-Gabriel Nord, à Sainte-Marie, entre minuit et 3h du matin, l'occasion de réaliser un court time-lapse pour offrir aux lecteurs un rendu fidèle du spectacle observé hier au son des grenouilles et des rares voitures qui circulaient sur le chemin. À noter que la sensibilité plus importante des capteurs d'appareils photo engendre un rendu plus intense que ce qui était réellement visible à l'oeil humain.

Rappelons que les aurores boréales sont un phénomène lumineux provoqué par l'interaction entre les particules de vent solaire et la haute atmosphère de la terre. L'activité magnétique mesurée hier est montée jusqu'à 7 Kp, correspondant à une forte tempête, rendant les aurores visibles jusqu'à 30 ou 40° de latitude (Sainte-Marie est située à une latitude de 46° Nord).

L'indice Kp permet de mesurer l'activité géomagnétique dans le monde. C'est une abréviation de "planetarische Kennziffer", pouvant être traduit de l'allemand par "index planétaire". Son échelle varie de 0 à 9, les orages magnétiques intervenant à partir de l'indice 5.

Les prises de vue ont été réalisées jusqu'à l'épuisement des batteries de l'appareil photo mais l'aurore s'est quasiment poursuivie jusqu'au lever du jour, une féérie nocturne immortalisée par EnBeauce.com pour en faire profiter la population.