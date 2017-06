Saisie de cannabis, de haschich et de méthamphétamine à Saint-Georges

Les policiers de la Sureté du Québec de la MRC de Beauce-Sartigan ont procédé ce matin, le jeudi 1er juin 2017, à une perquisition en matière de stupéfiants dans un logement situé sur la Promenade Redmond à Saint-Georges.

Les policiers ont saisi sur place plus de 330 comprimés de méthamphétamine, environ un gramme de cannabis, près de cinq grammes de haschich et plus de 1 000 $ en argent canadien.

Le résident, un homme de 35 ans, fut arrêté sur les lieux.

Il devrait comparaître cet après-midi au Palais de justice de Saint-Joseph. Il fera alors face à diverses accusations reliées aux stupéfiants.