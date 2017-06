Alors que mercredi dernier le ministère des Transports informait les usagers de la route de travaux effectués à Saint-Georges sur la 119e Rue et le boulevard Lacroix du 5 au 13 juin, la Ville a tenu à apporter des précisions sur les aménagements prévus et mettre en garde les automobilistes sur les difficultés possibles de la circulation aux heures de pointe.

Réalisés sur la 119e Rue, à Saint-Georges, les travaux comprendront la réfection des réseaux souterrains et permettront, selon la Municipalité, de reconstruire complètement la chaussée ainsi que les bordures de béton et les trottoirs adjacents. Les travaux seront effectués par l’entreprise R.J. Dutil et frères inc. pour un montant de 967 180 $. La 119e rue devrait être fermée à la circulation entre le boulevard Lacroix et la 14e Avenue pendant huit semaines, mais « la circulation locale sera toutefois permise », selon la Ville.

Circulation difficile sur le boulevard Lacroix mardi prochain

La Municipalité a tenu à informer les automobilistes des difficultés de circulation à prévoir durant l’heure de pointe de mardi matin sur le boulevard Lacroix à la hauteur de la 119e Rue. La Ville les invite ainsi à emprunter une route alternative ou à prévoir quelques minutes de plus pour effectuer leurs déplacements. Entre le lundi 5 juin, 18h, et le mardi 6 juin, à midi, deux des quatre voies seront fermées à la circulation sur le boulevard à hauteur de la 119e Rue.

Pour plus d’informations, il est possible de consulter l’article publié sur le sujet suite à la réception du communiqué du ministère des Transports en cliquant sur le lien suivant http://www.enbeauce.com/actualites/faits-divers/314059/travaux-de-refection-a-saint-georges-sur-le-boulevard-lacroix.