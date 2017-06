Un nouveau site Internet simplifié pour la Sûreté du Québec

La Sûreté du Québec (SQ) a entièrement actualisé son site Internet afin de faciliter le repérage de l'information pour les utilisateurs.

Il comprend entre autres un nouveau moteur de recherche plus efficace, un accès à l'information simplifié et la mise à l'avant-plan des sections les plus consultées.

La SQ souhaite ainsi mettre l'accent sur le travail de ses policiers, tant en gendarmerie qu'en enquêtes. De nombreuses vidéos ont été ajoutées pour mieux comprendre la mission et la vision de l'organisation. De plus, le site met également de l'avant le contenu dynamique des actualités, comme les nouvelles, communiqués, personnes recherchées ou disparues.

L’ancien site de la Sûreté du Québec, mis en ligne en 2008, ne reflétait plus l’organisation policière et ne répondait plus aux besoins des citoyens. La refonte du site Internet de la Sûreté s’inscrit dans sa volonté de toujours mieux servir la population. Grâce à un contenu qui s’adapte à tous les types d’appareils utilisés, les citoyens ont accès en tout temps et peu importe le lieu à l’information de l’organisation.

La Sûreté du Québec profite de l’occasion pour lancer quatre nouveaux comptes Twitter régionaux, qui diffuseront les actualités locales des districts Nord, Sud, Est et Ouest. Ces nouveaux comptes permettront aux citoyens et médias locaux de suivre les actualités policières de leur région et d’y avoir accès en un seul clic.