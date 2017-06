Le ministère des Transports indique que des travaux d'inspection auront lieu le 17 juin sur le pont enjambant la rivière Chaudière sur la route 276 à Saint-Joseph.

Ceux-ci auront lieu de 9h à 12h et de 13h à 16h. Pendant leur durée, la route sera fermée. Les automobilistes sont donc invités à emprunter un détour de 16 km via les routes 173, 112 et le rang de l'Écorce.