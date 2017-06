Collaboration de la SQ et de la FQCQ pour accroître la sécurité des quadistes

La Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) et la Sûreté du Québec (SQ) réitèrent leur partenariat afin d'accroître la sécurité des amateurs de véhicule tout terrain motorisé en vue de la saison estivale 2017.

Des interventions conjointes auront lieu sur les sentiers de l’ensemble du territoire québécois. Les policiers travailleront notamment en collaboration avec les agents de surveillance de la FQCQ pour cibler certains comportements à risque :

La vitesse non sécuritaire dans les sentiers,

Le non-respect de la signalisation ou de la règlementation en vigueur,

Le non-port du casque,

La conduite avec capacité affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux.

Ces comportements téméraires sont les principales causes des collisions impliquant des véhicules hors route.

De plus, une opération nationale organisée par la SQ avec la FQCQ sera déployée du 16 au 18 juin. La Sûreté prévoit faire plus de 100 opérations dans les sentiers et aux croisements de ceux-ci avec un chemin public.

Le corps de police provincial tient également à rappeler les conseils de sécurité suivants :