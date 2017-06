LE SAVIEZ-VOUS ? | Depuis quand existe l'autoroute 73 ?

EnBeauce.com souhaite aujourd'hui informer ses lecteurs sur une parcelle d'histoire qui concerne l'autoroute Robert-Cliche. Plus communément appelée « l'autoroute de la Beauce », celle-ci existe depuis 1977. Le saviez-vous ?

Le premier tronçon de l’autoroute 73, d’une longueur de 34,3 kilomètres, a été ouvert à la circulation entre Lévis (Charny) et Scott en 1977.

Par la suite, 34,8 kilomètres d’autoroute ont été mis en service, dont le tronçon situé entre la route 276 à Saint-Joseph et la route du Golf à Beauceville et le tronçon situé entre la route des Pins à Notre-Dame-des-Pins et la route 204 à Saint-Georges.

Ce n'est que depuis le 30 septembre 2016 que le dernier tronçon, entre la route du Golf à Beauceville et la route des Pins à Notre-Dame des Pins, est ouvert à la circulation.

C'est donc un total de 88 kilomètres d’autoroute qui relient Lévis à Saint-Georges aujourd'hui.

Voici les dates marquantes de la construction de l'autoroute 73 :

5 octobre 1977 : Inauguration du tronçon de 28 kilomètres entre Lévis (Charny) et Scott

​18 octobre 1978 : Inauguration du tronçon entre Scott et la route Cameron à Sainte-Marie

23 novembre 1983 : Inauguration du tronçon de 5,1 kilomètres entre les routes Cameron et Carter à Sainte-Marie

​13 octobre 1989 : Inauguration du tronçon entre la route Carter à Sainte-Marie et la route 112 à Vallée-Jonction

28 octobre 1992 : Inauguration du tronçon entre la route 112 à Vallée-Jonction et la route 276 à Saint-Joseph. Précisons que ce fut le dernier tronçon inauguré pour les 15 années suivantes.

15 novembre 2007 : Inauguration du tronçon de 10,4 kilomètres entre la route 276 à Saint-Joseph et la route du Golf à Beauceville

21 novembre 2013 : Inauguration du tronçon de 4,3 kilomètres entre le 74e Rue et la route 204 à Saint-Georges

11 novembre 2015 : Inauguration du tronçon entre la route des Pins à Notre-Dame-des-Pins et la 74e Rue à Saint-Georges

30 septembre 2016 : Inauguration du dernier tronçon manquant de l'autoroute 73 entre la route des Pins à Notre-Dame-des-Pins et la route du Golf à Beauceville

Le 5 octobre prochain, l'autoroute 73 célébrera donc son quarantième anniversaire depuis l'inauguration de son tout premier tronçon.

Prolongement de l'autoroute 73 entre Saint-Joseph et Saint-Georges

Les travaux de ces tronçons de l'autoroute 73 ont été réalisés du sud vers le nord, soit de Saint-Georges vers Saint-Joseph. Ce projet a été séparé en trois tronçons :

Tronçon 1 : 8 kilomètres entre la route du Golf à Beauceville et la route Veilleux à Notre-Dame-des-Pins

​Tronçon 2 : 5,4 kilomètres entre la route Veilleux à Notre-Dame-des-Pins et la 74e Rue à Saint-Georges

Tronçon 3 : 4,2 kilomètres entre la 74e Rue (entrée nord) et la route 204 Est à Saint-Georges

Rappelons que le coût total pour le prolongement de l'autoroute Robert-Cliche entre Saint-Joseph et Saint-Georges fut de 412 millions de dollars.

SOURCE : Transports, Mobilité durable et Électrification des transports Québec