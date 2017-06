Nouveau stratagème de fraude : la SQ invite la population à redoubler de prudence

La Sûreté du Québec (SQ) invite la population à redoubler de prudence concernant un stratagème de fraude qui vise des entreprises de différents secteurs. À ce jour, trois cas et une tentative de fraude ont été rapportés à la SQ, soit une perte qui s’élèverait à plus de huit millions de dollars.

Par un premier contact téléphonique, le fraudeur, qui s’identifie comme un employé d’une institution financière, demande à leur interlocuteur de mettre à jour les données de la compagnie du système informatique qui donne accès aux opérations bancaires en ligne. De cette façon, la compagnie aura de meilleurs services financiers (transaction bancaire plus facile et rapide, etc.).

Pour faire la mise à jour, l'employé de la compagnie doit télécharger le logiciel fourni par le fraudeur via courriel ou encore se diriger vers un site Internet donné par le fraudeur. Une fois le logiciel téléchargé ou le site Internet entré dans les favoris de l'ordinateur, le ou les suspects ont accès aux données bancaires et des transactions sont alors faites par les fraudeurs.

Le ou les fraudeurs mentionnent à l’employé qu’il ne pourra pas avoir accès en ligne aux comptes de la compagnie, car la mise à jour informatique peut prendre quelques jours. Par la suite, aucune nouvelle n'est donnée par les fraudeurs et, dans certains cas, les entreprises subissent des pertes financières importantes

Conseils à la population

La Sûreté du Québec invite les citoyens à toujours demeurer vigilants en matière de transmission d’informations personnelles. Voici ses conseils pour les citoyens :

Être prudent : Ne jamais envoyer d’argent, de données bancaires ou de données relatives à votre carte de crédit à une personne que vous ne connaissez pas et en qui vous n’avez pas confiance

Se poser des questions : Est-ce qu’on me demande de fournir des renseignements que je ne donnerais pas habituellement, comme mon NIP (numéro d’identification personnel) ?

Valider : Une simple vérification auprès de votre institution bancaire peut vous éviter d’être victime de fraude

Vous informer : Consultez le site du Centre antifraude du Canada pour vous protéger contre ces types de fraudes

Précisons que toute information au sujet de ce stratagème peut être signalée de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle en composant le 1-800-659-4264.