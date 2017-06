Sept ans de prison pour de multiples introductions par effraction

Un jeune homme de Québec a écopé d’une peine d’emprisonnement de sept ans plus tôt aujourd’hui au Palais de justice de Saint-Joseph.

Michael Létourneau, 22 ans, a reçu cette sentence du juge Steve Magnan alors qu’il était accusé de nombreux chefs d’introduction par effraction et de bris de conditions. Des accusations de méfait, de possession de biens criminellement obtenus, de fraude, d’intrusion de nuit, de possession d’outils de cambriolage et de bris de probation pesaient également contre lui.

Celui-ci a purgé l’équivalent de 28 mois et 15 jours en détention provisoire. Il lui reste donc 55 mois et 15 jours à passer derrière les barreaux. De plus, le magistrat a ordonné un prélèvement de son ADN et lui a interdit de posséder une arme au cours des dix années suivantes.

Aussi, Patricia Proulx, 41 ans de Saint-Georges, a été condamnée à cinq mois de prison en lien avec une accusation de fraude. Ayant passé un mois en détention provisoire, il lui reste quatre mois à faire.

Ces derniers seront purgés de façon consécutive à un autre dossier pour lequel elle a été condamnée à 27 jours de prison. Une période de probation de deux ans et un suivi de 18 mois s’ajoutent à sa peine.