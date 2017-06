Réfection de la chaussée sur les routes 216 et 275 à Sainte-Marguerite

Des travaux de réfection de la chaussée seront en cours jusqu’au 4 octobre prochain, à Sainte-Marguerite. Les interventions auront lieu de part et d’autre de l’intersection des routes 275 et 216, sur une distance totale d’environ 1,5 kilomètres.

Les opérations se dérouleront du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h 30. En tout temps en semaine, la route sera fermée à certains endroits et les usagers seront invités à emprunter un chemin de détour via les routes Sainte-Thérèse et Saint-Alfred, les rangs Sainte-Suzanne, Saint-Georges et Saint-Louis, de même que la rue Saint-Jacques.

Pour certaines sections de la route, une voie sur deux sera disponible. La circulation se fera donc en alternance avec des signaleurs, le jour et des feux, le soir.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Réseau routier québécois

De 2017 à 2019, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports investira 4,6 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où 2 000 chantiers seront en activité.

Afin de planifier adéquatement leurs déplacements, les usagers de la route sont invités à s'informer sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.