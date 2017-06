Une surveillance accrue de la SQ aura lieu jusqu’au 3 juillet sur les routes

À partir d’aujourd’hui, et jusqu’au 3 juillet, la Sûreté du Québec organisera de nombreuses interventions ciblant le port de la ceinture de sécurité, les distractions au volant à cause du téléphone cellulaire et la conduite avec capacités affaiblies. Cette opération « Longs Congés » intervient à la veille des fêtes du Québec et du Canada, marquées par un achalandage accru sur les routes.

« Durant cette période, où les occasions de célébrer sont nombreuses, il est important de sensibiliser les usagers de la route aux infractions qui sont surreprésentées parmi les principales causes de collisions », a expliqué le capitaine Paul Leduc, chef de service à la Direction de la sécurité routière de la SQ.

Visant à sensibiliser les conducteurs à l’importance de redoubler de prudence en cette période estivale aux forts déplacements, cette opération policière a été présentée à Laval en début de journée. Selon la Sûreté du Québec, la consultation du site Québec511 devrait permettre aux usagers de la route de mieux planifier leurs déplacements.