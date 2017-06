Grosse saisie de drogues à St-Georges, dont 1 600 comprimés de métamphétamines

Le jeudi 22 juin dernier, l’équipe d’enquête du centre de service MRC Saint-Georges et l’équipe du groupe tactique ont procédé à l’arrestation de trois suspects suite à deux perquisitions en matière de stupéfiants sur la 25e Rue.

Parmi les trois suspects, ayant comparu à Saint-Joseph-de-Beauce dans la journée sous des accusations reliées à la possession et au trafic de stupéfiants, Éric Fortin, 46 ans, et Nicolas Fortin, 22 ans, demeurent détenus et repasseront devant la Cour le 27 juin prochain. C'est chez eux que les policiers avaient trouvé la plus grande quantité de drogue. Quant à Éric Bernard, âgé de 40 ans, il a aussi comparu mais a été libéré avec un engagement.

Au cours de leurs perquisitions, les policiers ont saisi un total de :