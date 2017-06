Un homme de 24 ans condamné à deux ans de prison pour leurre d'enfant

Un homme de 24 ans a été condamné à deux ans de prison hier au Palais de justice de Saint-Joseph.

Michael Fortin-Mathieu était accusé de leurre sur un enfant de moins de 14 ans. De plus, il faisait face à d’autres chefs, notamment de méfait, de bris de conditions et de bris de probation, pour lesquels il a été condamné à une peine concurrentielle de six mois.

Mentionnons que le jeune homme était détenu de façon provisoire depuis dix mois, ce qui signifie qu’il lui restait 14 mois à purger au moment de sa condamnation.

De plus, Fortin-Mathieu ne pourra se trouver dans un parc ou toute autre zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de 16 ans, dans une garderie, ni sur un terrain d’école, de jeu ou un centre communautaire. Il ne pourra chercher, accepter ou garder un emploi, qu’il soit rémunéré ou non qui le placerait en situation d’autorité ou de confiance envers une personne de moins de 16 ans. Enfin, il ne pourra communiquer de quelque façon que ce soit avec une personne de moins de 16 ans sauf sous la supervision de quelqu’un que le tribunal estime convenir. Ces conditions lui seront imposées au cours des 20 prochaines années.

Aussi, Fortin-Mathieu a dû fournir un échantillon d’ADN. Son nom figurera sur le registre des délinquants sexuels à perpétuité. Il devra également respecter une période de probation de trois à sa libération.