Collision à Saint-Benoît-Labre : la SQ confirme le décès de la victime

MISE À JOUR 12 H 45 | La Sûreté du Québec confirme le décès du conducteur impliqué dans la collision survenue ce matin à Saint-Benoit Labre. Son décès a été constaté au centre hospitalier.

La SQ procède actuellement à l’identification de la victime.

Une collision est survenue vers 10 h 15 ce matin sur le 6e Rang à Saint-Benoît-Labre. Il s'agit d'une collision avec un impact latéral impliquant un camion lourd qui transportait du bois et un véhicule.

Le conducteur du véhicule, dont l'âge et la provenance sont des informations qui demeurent inconnues pour le moment, serait dans un état « très critique » selon la SQ. On craindrait même pour sa vie.

Au moment d'écrire ces lignes et malgré certaines informations qui circulent dans les médias locaux de la région, Ann Mathieu, sergente et agente d’information pour la Sûreté du Québec, a confirmé à EnBeauce.com à 11 h 40 ce matin que « pour des raisons légales, il est impossible d'informer la population à savoir si la victime est décédée ou non ».

Le conducteur du poids lourd, quant à lui, ne serait pas blessé.

Un enquêteur en collision est actuellement sur place pour observer la scène et tenter de déterminer les causes de cette collision.

Précisons que le 6e Rang est fermé à la circulation depuis l'incident.

Plus de détails à venir.

En collaboration avec Sébastien Roy.