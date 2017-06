Plus de peur que de mal pour une conductrice qui se jette en bas de son véhicule à Saint-Georges

Une conductrice a sauté en bas de sa voiture en marche jeudi le 29 juin dernier, alors qu'elle se trouvait dans le carrefour giratoire à Saint-Georges. L'incident s'est produit entre 16 h 30 et 17 h.

Selon les informations de la Sûreté du Québec, la pédale de l’accélérateur du véhicule serait restée coincée lorsque la personne en question se serait engagée dans le rond-point situé à l'intersection de la route 204 et de l'autoroute 73.

Voyant que son véhicule allait terminer sa course dans un champ, près d'un poteau électrique d'Hydro-Québec, la conductrice aurait convenu qu'il était préférable de se jeter en bas de sa voiture, plutôt que d'y rester et de risquer de subir un impact plus important.

Se déplaçant à une vitesse assez basse au moment de l'incident, la conductrice n'aurait subi que des blessures mineures.

Plus de détails à venir.