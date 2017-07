Dix-huit mois de prison pour un délinquant sexuel

Un délinquant sexuel de 49 ans a été condamné à 18 mois de prison hier après-midi au Palais de justice de Saint-Joseph.

Jean-François Rodrigue, de Saint-Hubert, était accusé de quatre chefs de contacts sexuels et d’agression sexuelle envers une personne de moins de 16 ans.

Diverses conditions s’ajoutent à sa peine. Il devra notamment garder la paix les trois années suivant sa libération, effectuer un suivi auprès d’un intervenant pendant deux ans et il ne pourra posséder d’armes pendant dix années. Mentionnons qu’un échantillon d’ADN a aussi été prélevé.

De plus, il lui sera interdit de se trouver dans plusieurs endroits fréquentés par des enfants, dont les parcs publics ou toute autre zone où il est possible de se baigner, les garderies, les terrains d’écoles, les terrains de jeu ou les centres communautaires. Rodrigue ne pourra conserver, chercher ou accepter un emploi, bénévole ou non, qui le met en situation d’autorité vis-à-vis de personnes de moins de 16 ans. Il lui sera également interdit d’avoir des contacts avec une personne de moins de 16 ans, ce qui inclut communiquer avec elle par quelque moyen que ce soit, à moins d’être supervisé par une personne autorisée par le tribunal. Finalement, il n’aura pas le droit d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique sauf si les conditions imposées par le juge l’y autorisent.

Par ailleurs, Étienne Lessard, âgé de 27 ans, a été condamné à trois discontinus de prison. Le Marieverain était accusé de neuf chefs de trafic de stupéfiants.

De plus, il devra respecter une période de probation de deux ans et un suivi de 18 mois. Il lui sera interdit de posséder des armes au cours de la prochaine décennie. À cela s’ajoutent 240 heures de travaux communautaires qu’il devra compléter d’ici 16 mois.

Un troisième individu devra passer un moment derrière les barreaux. Jonathan Audy, 24 ans de Thetford Mines, a reçu une sentence globale de six mois de prison alors qu’il faisait face à une accusation de vol ainsi que de bris de probation et de conditions.

Celui-ci a admis ses antécédents en ce qui a trait au dossier de vol et de bris de probation, de même que ses antécédents et les faits qui lui étaient reprochés pour ce qui est du bris de conditions.