La SQ sensibilise la population à l'obligation de vérifier les freins

La Sûreté du Québec (SQ) et les contrôleurs routiers de Lévis ont mené une opération de vérification des freins pour les véhicules de 3 000 kg et plus les 20 et 22 juin derniers sur la route 112 à Vallée-Jonction.

Deux conducteurs de véhicules lours ont reçu une contravention pour ne pas avoir effectuer les vérifications requises et huit automobilistes en ont reçu un pour diverses infractions comme le non port de la ceinture de sécurité ou le cellulaire au volant sur la quarantaine qui ont été interceptés au cours de ces deux jours.

La SQ et les contrôleurs routiers ont également mené une opération de sensibilisation auprès des conducteurs de véhicules récréatifs. Selon le corps policier, peu de gens savent qu'ils doivent vérifier les freins lorsque la signalisation l'exige et le véhicule, incluant son chargement, excède 3 000 kg.